Selahattin Demirtaş IBAN paylaştı: 'Hazinemiz halkımız'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 20:12

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 20:23

Demirtaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“HDP seçmenlerinin vergilerinden oluşan Hazine payına el koyanlara bir cevap verseniz ne güzel olur” ifadesini kullanan Demirtaş, “Gücünüze göre ister 1 lira ister 100 bin lira” dedi.

Demirtaş’ın paylaştığı IBAN bilgileri şöyle:

HDP Genel Merkezi - Denizbank Diyarbakır Plaza Şubesi IBAN: TR86 0013 4000 0129 7504 9000 01

Eski HDP lideri ayrıca paylaşımda, “#HazinemizHalkımız” hashtag’ini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’ye yapılan hazine yardımlarının yatırıldığı hesaplara bloke konulması talebi karara bağlanmış; AYM, sekiz oya karşı yedi oyla HDP’nin hesaplarına bloke koyulması kararını vermişti.