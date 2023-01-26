Selahattin Demirtaş IBAN paylaştı: 'Hazinemiz halkımız'
Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hazine yardımı hesabına bloke konulan HDP'nin yardım kampanyasıyla ilgili IBAN hesabı paylaşarak destek istedi.
Demirtaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
“HDP seçmenlerinin vergilerinden oluşan Hazine payına el koyanlara bir cevap verseniz ne güzel olur” ifadesini kullanan Demirtaş, “Gücünüze göre ister 1 lira ister 100 bin lira” dedi.
Demirtaş’ın paylaştığı IBAN bilgileri şöyle:
HDP Genel Merkezi - Denizbank Diyarbakır Plaza Şubesi IBAN: TR86 0013 4000 0129 7504 9000 01
Eski HDP lideri ayrıca paylaşımda, “#HazinemizHalkımız” hashtag’ini de kullandı.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’ye yapılan hazine yardımlarının yatırıldığı hesaplara bloke konulması talebi karara bağlanmış; AYM, sekiz oya karşı yedi oyla HDP’nin hesaplarına bloke koyulması kararını vermişti.
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