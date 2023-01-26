Selahattin Demirtaş IBAN paylaştı: 'Hazinemiz halkımız'

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hazine yardımı hesabına bloke konulan HDP'nin yardım kampanyasıyla ilgili IBAN hesabı paylaşarak destek istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 20:12
Selahattin Demirtaş IBAN paylaştı: 'Hazinemiz halkımız'
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Demirtaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“HDP seçmenlerinin vergilerinden oluşan Hazine payına el koyanlara bir cevap verseniz ne güzel olur” ifadesini kullanan Demirtaş, “Gücünüze göre ister 1 lira ister 100 bin lira” dedi.

Demirtaş’ın paylaştığı IBAN bilgileri şöyle:

HDP Genel Merkezi - Denizbank Diyarbakır Plaza Şubesi IBAN: TR86 0013 4000 0129 7504 9000 01

Eski HDP lideri ayrıca paylaşımda, “#HazinemizHalkımız” hashtag’ini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’ye yapılan hazine yardımlarının yatırıldığı hesaplara bloke konulması talebi karara bağlanmış; AYM, sekiz oya karşı yedi oyla HDP’nin hesaplarına bloke koyulması kararını vermişti.


iban Selahattin Demirtaş HDP

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