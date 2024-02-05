Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:40
Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
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Hazine yarın 1 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, düzenlenecek ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.


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