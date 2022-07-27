Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'ın kurucusu Zhao ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.

AA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:23
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'ın kurucusu Zhao ile görüştü
Abone Ol google-news

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Nebati, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."

 


Hazine ve Maliye Bakanı binance nebati Nureddin Nebati

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler