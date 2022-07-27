Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'ın kurucusu Zhao ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Nebati, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."
Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık. pic.twitter.com/BF24sCRWb8— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) July 27, 2022
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