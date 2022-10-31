TOGG'de öncelik vali ve büyükelçilere: Halk ulaşabilecek mi?
2023 yılında 18-20 bin adet civarı üretim yapılacağı söylenen otomobil, öncelikle büyükelçi ve valilere tahsis edilecek.
Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası olmak için yola çıkan TOGG’nin ön üretimi başladı. Araç için toplam 19 “temas noktası” oluşturulacak ve satışlar internet üzerinden yapılacak. İlk temas noktası kasımda İstanbul’da Zorlu Center’da açılacak. Satış sonrası hizmetler için de Şubat 2023’e kadar yedi bölgede toplam 20 sabit ve mobil servis oluşturulacak.
TOGG için 29 Ekim’deki tanıtım töreninde yapılan önemli bir duyuru, ilk açıklanan model ailesinde değişiklik yapılmasıyla ilgiliydi. Üçüncü model olarak C segmenti bir hatchback modeli üretileceği açıklanmıştı ancak bu modelin yerine C segmenti bir X-Coupe yani bir crossover model geçti.
Banttan inen TOGG modelinin homologasyon testleri ise devam ediyor. Testler sonrası satış onayı alacak olan modelin satışa sunulacak seri üretiminin, Şubat 2023’te başlaması bekleniyor. Aynı ay ön siparişler alınırken teslimatların Mart 2023 sonunda yapılması bekleniyor. 2023 yılında 18-20 bin adet civarı üretim yapılacağı söyleniyor ve 2030 yılında toplam üretim adedinin 1 milyona ulaşması hedefleniyor. Yapılan açıklamaya göre TOGG öncelikle büyükelçi ve valilere tahsis edilecek.
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