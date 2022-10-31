İkinci el araç ilanları hareketlendi: 'Togg alacağım için satıyorum'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Togg'un Gemlik tesisi geçtiğimiz cumartesi günü bir törenle açılmasının ardından ikinci el araç ilan sitelerinde 'Togg alacağım için satılık' başlığıyla ilanlar açılmaya başlandı.
Togg'un Gemlik'teki fabrikası, üretilen ilk aracın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirilmesiyle açıldı.
Tanıtılan Togg'un fiyatının şubat, satışının ise mart ayında başlayacağı duyuruldu.
İlk olarak büyükelçilere ve valilere verilecek olan Togg, henüz seri üretimine seçilmemişken ilan sitelerini de hareketlendirdi.
"TOGG ALACAĞIM"
İkinci el otomobil ilan sitelerinde çok sayıda "Togg alacağım" diyerek otomobillerini satışa çıkardı.
O ilanlardan bazıları şu şekilde:
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