Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Katarlı mevkidaşı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari'yle görüştü.
İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılmak üzere Mısır'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.
Nebati, Twitter hesabından, Al-Kuwari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık."
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