Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri açıkladı: 2025 yılında faize 2 trilyon TL ödendi!

Merkezi yönetim bütçesi, 2025 yılını yüksek açıkla tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı Aralık 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu, gelir-gider dengesinde faiz harcamalarının belirleyici olduğunu ortaya koydu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ AÇIKLA KAPANDI

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılında 1,8 trilyon TL'lik açık verdi. Bir önceki yıl bütçe açığı 2,1 trilyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Ocak–Aralık dönemini kapsayan verilere göre, bütçe giderleri 14 trilyon 634,6 milyar TL'ye ulaşırken, bütçe gelirleri 12 trilyon 835,5 milyar TL'de kaldı. Bu dönemde bütçe açığı 1 trilyon 799,1 milyar TL olarak kaydedildi.

FAİZ GİDERLERİ BÜTÇE DENGESİNİ BOZDU

Rapora göre, 2025 yılı genelinde faiz giderleri 2 trilyon 54,4 milyar TL'ye yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri ise 12 trilyon 580,2 milyar TL oldu. Artan faiz harcamaları, bütçe dengesinin açık vermesinde belirleyici unsur olarak öne çıktı.

ARALIK AYINDA AÇIK ARTTI

Aralık 2025’te merkezi yönetim bütçesi 528,1 milyar TL açık verdi. Aynı ayda bütçe giderleri 1 trilyon 792 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 263,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında faiz dışı açık 411,5 milyar TL oldu.

FAİZ DIŞI FAZLA VERİLDİ

2024 yılında faiz dışı açık veren bütçe, 2025’te 255,3 milyar TL faiz dışı fazla verdi. Ancak faiz giderlerindeki hızlı artış toplam bütçe dengesinin açıkta kalmasına neden oldu.

FAİZ HARCAMALARINDA SERT ARTIŞ

2025 yılında merkezi yönetim bütçesindeki faiz harcamaları 2 trilyon 54,4 milyar TL'ye çıkarak geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artış gösterdi. Aralık 2025’te faiz harcamaları 116,7 milyar TL olarak kaydedilirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artış yaşandı.

VERGİ GELİRLERİ VE HARCAMA KALEMLERİ

Vergi gelirleri 2025 yılında 11 trilyon 49,5 milyar TL'ye yükseldi. Gelirler içinde en yüksek payı gelir vergisi ve dolaylı vergiler aldı. Harcamalar tarafında ise cari transferler, personel giderleri ve faiz ödemeleri öne çıkan kalemler oldu.