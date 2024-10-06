Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir ihale düzenleyecek, kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale düzenleyecek, kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli bir tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikası ile altın tahvilinin doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Pazartesi günkü ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir (91 gün) kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihraç, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışıyla olacak.
Hazine ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanlığı #ihale #tahvil ihalesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Karısının değerini bilmeyen 3 erkek burcu
- İkbal'i öldüreceğini videoda anlatmış!
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Beyoğlu'ndaki tacizcinin ifadesi ortaya çıktı
- AKP'li isim, Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- 'Biz iki elimizi birden kaldırmaya hazırız'
- Yıldızı düşük olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?