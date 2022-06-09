Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'beklenen açıklaması'ndan sonra dolar ve Euro yeniden yükselişte

09 Haziran 2022 Perşembe, 23:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı atılacak yeni ekonomi adımlarının bu akşamdan itibaren açıklanacağını duyurmuştu. Bakanlığın "yeni adımlar silsilesi duyurulacaktır" açıklamasının ardından dolar/TL düşüşe geçmişti.

Fakat, Bakanlığın 'yeni adım'ı olan 'Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'nin ardından yeniden yükselişe geçti.

Saat 23.16 itibarıyla dolar 17,20 lirayı aşarak, 17,21 liraya yükseldi.

Euro ise açıklama öncesinde 18,08'e kadar gerilmesinin ardından yeniden 18,30'lu seviyelerin üzerine tırmanarak 18,32 lira seviyesinden seyrediyor.

BAKANLIKTAN 'YENİ ADIM' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon ve döviz kuruna karşı, 15 Haziran'dan itibaren gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Başta döviz kuru ve enflasyon olmak üzere gündemdeki başlıklarında adımlar silsilesi atılacağını" duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihracı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerini 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir" denildi.