Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'beklenen açıklaması'ndan sonra dolar ve Euro yeniden yükselişte
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, gelire endeksli senet (GES) uygulamasının başlatılacağını duyurmasının ardından dolar yeniden tırmanışa geçti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı atılacak yeni ekonomi adımlarının bu akşamdan itibaren açıklanacağını duyurmuştu. Bakanlığın "yeni adımlar silsilesi duyurulacaktır" açıklamasının ardından dolar/TL düşüşe geçmişti.
Fakat, Bakanlığın 'yeni adım'ı olan 'Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi'nin ardından yeniden yükselişe geçti.
Saat 23.16 itibarıyla dolar 17,20 lirayı aşarak, 17,21 liraya yükseldi.
Euro ise açıklama öncesinde 18,08'e kadar gerilmesinin ardından yeniden 18,30'lu seviyelerin üzerine tırmanarak 18,32 lira seviyesinden seyrediyor.
BAKANLIKTAN 'YENİ ADIM' AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon ve döviz kuruna karşı, 15 Haziran'dan itibaren gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) uygulamasının başlatılacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Başta döviz kuru ve enflasyon olmak üzere gündemdeki başlıklarında adımlar silsilesi atılacağını" duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihracı gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, "Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerini 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir" denildi.
Video Haberler
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Erdoğan SADAT’A neden ‘sâdât’ diyor
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik