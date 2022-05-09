Hazine yaklaşık 6.2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 6 milyar 182 milyon 200 bin lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 22.7, bileşik faiz ise yüzde 23.99 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 899 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 74 milyon lira, net satış 1 milyar 57 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 4 milyar 275 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 251 milyon 200 bin liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 6 milyar 182 milyon 2000 bin lira borçlandı.
Video Haberler
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- 'Beğen'mek suç oldu!
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi