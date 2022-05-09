Hazine yaklaşık 6.2 milyar lira borçlandı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:43

Bakanlık ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 22.7, bileşik faiz ise yüzde 23.99 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 899 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 74 milyon lira, net satış 1 milyar 57 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 4 milyar 275 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 251 milyon 200 bin liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 6 milyar 182 milyon 2000 bin lira borçlandı.