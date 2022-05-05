Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Gölgeleyemez'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan enflasyon ile ilgili bir açıklama yaptı. Nebati, açıklamasında "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 20:28
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Gölgeleyemez'
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi.

REKORLAR KIRDIĞIMIZ GERÇEĞİNİ ASLA GÖLGELEYEMEZ

Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.


Nureddin Nebati enflasyon Ekonomik kriz

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