Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Gölgeleyemez'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 20:28

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi.

REKORLAR KIRDIĞIMIZ GERÇEĞİNİ ASLA GÖLGELEYEMEZ



Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.