Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak
Toplantıda, gıda ve tarım ürünlerine ilişkin arz-talep gelişmeleri, bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri ve gıda arz güvenliğine dair alınabilecek tedbirler görüşülecek.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde bugün toplanacak.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda ve tarım ürünlerine ilişkin arz-talep gelişmeleri, bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri ve gıda arz güvenliğine dair alınabilecek tedbirler görüşülecek.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi 18 Haziran'da yeniden yapılandırılmış, Komitenin sekretarya hizmetlerinin, alınan kararların uygulanmasının takibinin ve koordinasyonunun Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülmesine yönelik düzenlemeye gidilmişti.
Komite, çalışmalarını, Hazine ve Maliye Bakanının koordinasyonunda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının katılımıyla sürdürecek.
Video Haberler
- 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
- 'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
- Sokakta oyun oynarken 'elektrik akımına' kapılan Hiranur
- Çekmeköy'de polis eşliğinde ağaç sökümüne başlandı
- Demet Akalın, şampanyayı garsonun başından aşağı döktü
- Trafoda yangın çıktı! Seferler 3 saat durdu
- CHP'den 'Erzurum' çıkarması
- Feci kaza: Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı!
- Kadir Şeker'in tahliyesine itirazdan sonra yeni gelişme
- Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- 'Sorumlusu AKP ve MHP olacak!'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı
- Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?