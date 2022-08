Emlakçılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimlerini değerlendirdi: 'Fiyatlar düşürülmez'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Kira ve satılık konut bedelleri gün geçtikçe barınma krizine doğru ilerlerken iktidar kanadından da ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 150 bin yeni konut için çalışmaların başladığını söylerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise gayrimenkul sektörüne soruşturma açılacağını duyurdu.

ENFLASYONİST PİYASA DENGESİ

Emlakçıların da bu soruşturmaya dahil olacağını söyleyen Nebati, saha denetimlerine de başlandığını, piyasayı bozan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin tespit edildiğini belirtti. Nebati’nin açıklamasını değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, bu gibi söylemler ve denetimlerle piyasa fiyatlarının düşürülemeyeceğini belirtti. Var olan fiyatların emlakçılar veya mal sahipleri tarafından şişirilmediğini enflasyonist ortamdaki piyasa şartlarında kendiliğinden oluştuğunu söyleyen Akdoğan, “Bu inceleme ne için yapılacak anlamadık açıkçası. Hiçbir emlakçı fiyat yükseltip ilanın elinde kalmasını istemez, şu enflasyonist ortamda bir an önce satıp nakit parasını almaya çalışır. Biz her bir ilan sitesine aylık 15-20 bin lira para veriyoruz, her müşteriyi ilana arabayla götürüp getiriyoruz, bizim de kiramız, personel giderimiz var. Tok satıcı olamayız. Aksine piyasanın sakinleşmesini en çok biz isteriz. Biz soruşturmadan gocunmuyoruz, gelin soruşturun ama bu soruşturma sonucunda piyasadaki fiyatlarda bir gerileme beklemeyin” dedi.

Yetki belgeli emlakçılarla uğraşmak yerine kayıt dışı çalışan emlakçılar veya al-sat yapan şahıslara inceleme yapılması gerektiğini belirten Akdoğan şöyle konuştu: “Tapu harçları meselesine gelince bugünün konusu değil, yıllardır tapuda rayiç bedeller düşük gösteriliyor. Bir düzenleme yapılacaksa harçlarda indirime gidilsin ki evin toplam sahip olma maliyeti düşsün yurttaş için.”