Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:11
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.


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