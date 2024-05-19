Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.
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