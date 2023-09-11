Hazine'den 1 milyar TL'lik borçlanma

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:04

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:04

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 6,30 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 2,70 milyar liralık teklife karşılık 463,1 milyon lira net satış gerçekleştirdi.

İhalede bileşik faiz yüzde 25,14 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde ihale öncesi kamuya 200 milyon TL, piyasa yapıcılara 350 milyon TL satış yaptı.

Piyasa yapıcılardan 596 milyon TL rekabetçi olmayan teklif geldi.