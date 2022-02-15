Hazine'den 4 bankaya dolar yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsi sukuk ihracı için bankaları yetkilendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla 4 bankaya yetki verdi.
Konuya ilişkin bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ''Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirildi'' denildi.
11 MİLYAR DOLAR BORÇLANMA ÖNGÖRÜLÜYORDU
Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyordu.
SON İHRACINI KUR KRİZİ ÖNCESİ YAPMIŞTI
Hazine uluslararası piyasalardaki bundan önceki son ihracını kur krizi öncesi eylül ayında yapmıştı. Eylül'de 2028 ve 2033 vadeli borçlanmalarda nihai getiriler sırasıyla yüzde 5.7 ve yüzde 6.5 olmuştu.
Refinitiv verilerine göre, Hazine'nin 21 Şubat'ta itfa edeceği 2 milyar dolar tutarında eurobondu ve 25 Şubat'ta itfa edeceği 1.1 milyar dolar tutarında yurtiçi tahvili bulunuyor.
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