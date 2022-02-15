Son dakika: Dolar güne yükselişle başladı (15 Şubat 2022 Salı)
Son dakika haberi: Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle dolar güne yükselişle başladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını belirtirken, G-7 ülkelerinin maliye bakanları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin etkisiyle İstanbul serbest piyasada 13,5830 liradan alınan dolar 13,5850 liradan satılıyor. 15,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3340 lira olmuştu.
BÜTÇE DENGESİ ÖNE ÇIKIYOR
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin de öne çıkabileceğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesinin öne çıktığını bildirdi.
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