Son dakika: Altın fiyatları son 8 ayın zirvesine çıktı
Son dakika haberi: Altın fiyatları, jeopolitik gerginlikler sonrasında yatırımcıların güvenli liman alımlarına odaklanmasıyla son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Küresel piyasalarda Ukrayna krizi yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde olumsuz etki yaratırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diyaloğa açık olduğu yönündeki sinyali gerginliğin bir miktar azalmasına neden oldu.
Analistler, artan jeopolitik risklerin piyasaları baskılamaya devam ettiğini belirterek Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin fiyatlamalarda etkili olmasının beklendiğini söyledi.
SON 8 AYIN ZİRVESİ
Yaşanan gelişmeler sonrası Altın fiyatları yatırımcıların jeopolitik risklere odaklanmasıyla Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyede işlem görmeye başladı.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, bugün 821 TL seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 332 TL'den alıcı bulurken, bin 352 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 673 TL'den alınırken, 2 bin 703 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 329 TL'den alınırken, 5 bin 386 TL'den satılmaya başladı.
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