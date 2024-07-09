Hazine'den 4 finans kuruluşuna yetki

Hazine, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:50
Hazine'den 4 finans kuruluşuna yetki
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki vermiştir" ifadesi kullanıldı.


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