Hazine'den 8,6 milyar TL'lik borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE endeksli tahvilde ihale öncesi satışla birlikte 8,6 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:10
Hazine'den 8,6 milyar TL'lik borçlanma
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 yıl (1771gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede, reel basit faiz eksi yüzde 0,01, reel bileşik faiz eksi yüzde 0,01 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 117 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 220 milyon lira, net satış 4 milyar 566,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 12 milyar liralık teklifin 3 milyar liralık kısmının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 101 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 8 milyar 566,5 milyon lira borçlandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanma

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