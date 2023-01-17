Hazine'den 968 milyon TL'lik bono ve tahvil satışı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:09

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı borçlanma programına bir bono ve bir tahvil ihalesiyle devam etti. Hazine 11 ay vadeli bononun ihalesinde 1,42 milyar TL teklife karşılık 486,1 milyon TL net satış gerçekleştirdi.

11 aylık bonoda basit faiz yüzde 10,69 olarak gerçekleşirken, bileşik faiz yüzde 10,74’te oluştu.

2 yıllık devlet tahvili ihalesinde teklif tutarı 935 milyon TL olurken teklife karşılık 481,6 milyon TL net satış yapıldı.

Bakanlığın 2 yıllık devlet tahvili ihalesinde bileşik faiz yüzde 10,62 olarak gerçekleşti.

İHALE ÖNCESİ 600 MİLYON TL'LİK BONO VE TAHVİL SATIŞI YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 ay vadeli kuponsuz bonoda ihale öncesi kamuya 300 milyon TL, piyasa yapıcılara 125 milyon TL satış gerçekleştirdi. Piyasa yapıcılar bonoya 171 milyon TL rekabetçi olmayan teklif yaptı.

2 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli tahvilde ise kamuya satış yapılmazken piyasa yapıcılara 175 milyon TL satış yapıldı.

Piyasa yapıcıların rekabetçi olmayan teklifi 240 milyon TL olarak gerçekleşti.