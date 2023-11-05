Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Kasım'daki ilk ihalede 11 ay (343 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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