Hazine'den yeni haftaya borçlanma hamlesi! Piyasalar bu adımı bekliyordu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği ihale ve satışlarla iç borçlanma stratejisinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ekonomi yönetimi, piyasaların yönünü belirleyecek önemli hamleler için takvimi netleştirdi.

Hazine'den yeni haftaya borçlanma hamlesi! Piyasalar bu adımı bekliyordu
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AA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 10:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek, birer tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Nisan'daki ilk ihalede 3 ay (98 gün) vadeli, hazine bonosu, ikinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

15 Nisan'daki ihalede de 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalelerde 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvili ile 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanlığı #Bono #tahvil ihalesi #ihale

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