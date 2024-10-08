Hazine’nin faiz dışı nakit açığı 13’e katlandı: 'Bu gidiş sürdürülebilir değil'

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:41

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, eylül ayı Hazine Nakit Gerçekleşmelerini değerlendirdi. Öztrak, Hazine’nin faiz dışı nakit açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 13 kat arttığını vurgulayarak, "Kamuda tasarruftan bahsedenlere duyurulur. Bu gidişle ne devletin borcu ne de enflasyon kontrol edilebilir" dedi.

HARCAMALARDAKİ ARTIŞ GELİRDEKİ ARTIŞI SOLLADI

Hazine’nin nakit açığının bir önceki yılın aynı döneminin 2,5 katına çıkarak 1,5 trilyon lirayı aştığını belirten Öztrak, faiz dışı nakit açığının ise 692,6 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Gelirlerin yüzde 75 oranında arttığını, bunun enflasyon ve büyüme oranlarını geride bıraktığını belirten Öztrak, faiz ödemelerinin yüzde 116, faiz dışı giderlerin ise yüzde 92 oranında arttığını kaydetti.

"BU GİDİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Öztrak, “Vatandaşa bir şey yok. Memur, işçi, emekli perişan. Yalnızca yandaş müteahhitler ve faiz lobileri var” dedi. Ekonomide rasyonelleşmeden bahsedenler ile kamuda tasarruftan söz edenlere tepki gösteren Öztrak, "Bu gidiş sürdürülebilir değildir" diyerek, enflasyonla mücadelede maliye politikasının desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.