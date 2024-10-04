Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kayıt dışı kuyumculuğa denetim: Bakan Şimşek'ten açıklama!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 14:41

Güncelleme: 04.10.2024 - 14:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" sözlerinin ardından kuyumculuk sektöründeki denetimlerini genişletme kararı aldı. Daha önce 9 büyükşehirde yapılan denetimlerin kapsamı, 36 ildeki 500 büyük ve riskli mükellefi kapsayacak şekilde genişletildi.

Bakanlık, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini daha da derinleştiriyor. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Risk Analiz Genel Müdürlüğü, öncelikle Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bu rakamlar son derece düşük" ifadesinin ardından kuyumculuk sektörünü yakından izlemeye almıştı. Temmuz ayında, 9 büyükşehirdeki işletmelerde fiili envanter denetimleri yapılmıştı.

36 İLDE 500 KUYUMCUYA DENETİM

Bakan Şimşek’in kayıt dışılıkla mücadele talimatı doğrultusunda hareket eden vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarından oluşan ekipler, denetimlerini genişletmeye devam ediyor. Bu kez, 36 ilde 500'den fazla büyük ve riskli kuyumcu işletmesinde denetim ve fiili envanter çalışmaları gerçekleştirildi.

FATURASIZ İŞLEMLER VE GERÇEK GRAM KONTROLÜ

Kuyum sektöründeki mükelleflere yönelik denetimlerde, fiili stok sayımlarının yanı sıra işletmelerde faturasız altın ve değerli taş alım-satımlarının yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmanın resmi hesapları dışında gerçekleştirip gerçekleştirilmediği kontrol edildi. Ayrıca, denetimlerde faturalarda ürünlerin gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da incelendi. İşletmelerde başkalarına ait POS cihazlarının kullanımı gibi birçok detay da gözden geçirildi.

"DÜRÜST MÜKELLEFLERİN YANINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kayıt dışılıkla mücadelede etkin yöntemler uyguladıklarını belirterek, "Vergide adalet ilkemiz çerçevesinde, yüksek gelir elde edip düşük beyanlarda bulunan büyük ve riskli mükellefleri incelemeye devam ediyoruz" dedi.

Dürüst mükelleflerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Şimşek, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlama konusunda kararlıyız. Tüm sektörlere yönelik denetim çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.