Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?

14 Haziran 2022 Salı, 17:18

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. TÜFE'de 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35.64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73.50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39.33 artış gerçekleşmişti. Haziran ayı enflasyon oranı milyonlarca memur ve emekli tarafından merak ediliyor. Emekli ve memura yapılacak zam enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenecek.

2022 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI

Verilere göre, TÜFE’de 2022 yılı mayıs ayında önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 2.98, Aralık 2021’e (5 aylık) kıyasla yüzde 35.64, Mayıs 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 73.5 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 39.33 artış oldu. Yıllık oran önceki ay yüzde 69.97 idi. Böylece mayıs ayıyla birlikte, yıllık bazda Ekim 1998’deki yüzde 76.6’dan sonraki en yüksek noktaya da ulaşılmış oldu.

ENAG ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise TÜİK'ten yarım saat önce hazırladığı akademik çalışma olan enflasyon verilerini saat 09:30'da yayımlıyor. ENAG mayıs ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 160.76 olarak açıkladı.

OECD'DEN TÜRKİYE'NİN ENFLASYON TAHMİNİNİ

OECD 8 Haziran'da yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3.3'ten yüzde 3.7'ye çıkarırken 2023 yılı beklentisini ise yüzde 3.9'dan yüzde 3'e indirdi.