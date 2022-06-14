İbrahim Kahveci iktidarın enflasyon düşürme formülünü açıkladı: 'Büyük zamlar enflasyonu düşürecek'

14 Haziran 2022 Salı, 09:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon hakkında 7 gün arayla birbirinin aksi iki farklı açıklama yaptı.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz. Herkesin hesabını, planını buna göre yapmasını özellikle tavsiye ediyorum. Temmuz’da enflasyon farkıyla, ocak ayında ki ücretlerde yeni düzenlemelerle milletimizi daha da rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü "Büyük zamlar enflasyonu düşürecek" başlıklı yazısında iktidarın enflasyonla mücadelesini yazdı.

"İyi de aralık ayında enflasyon nasıl düşecek? Aslında bunu da itiraf ediyorlar: Ben yeniden izah edeyim" diye Kahveci şöyle devam etti:

"Aralık 2021 aylık fiyat artışı yüzde 13,58 geldi. Ocak 2022 aylık fiyat artışı da %11,10 olarak geldi. Sadece bu iki ay içerisinde ortalama fiyat artışı yüzde 26,19 oldu. Son 6 ay içerisinde (Aralık 2021-Mayıs 2022) ülkemizde genel fiyat düzeyi yüzde 54,05 artmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve H&M Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun işte bu büyük zam artışından düşeceğini hesaplıyorlar.

Biz buna baz etkisi diyoruz.

Gelin biraz daha açıklayayım: Mesela yeni ekonomi modeli dedikleri şey ile önce kurları ve sonra da fiyatları patlattılar. Öyle büyük zamlar geldi ki, enflasyon sadece 6 ayda %54,05’e ulaştı.

"6 AYDA YÜZDE 54 ZAM BÜYÜK OLAY"

Sadece altı ayda yapılan yüzde 54,05 zamların yıllık enflasyon karşılığı yüzde 137,3’e geliyor. Bunu unutmayın... 6 ayda yüzde 54 zam büyük olay.

Şimdi bütün umutları zamların daha düşük kalmasında. Tutar olarak daha düşük olmayabilir ama oran olarak daha düşük zamlar Hükümeti kurtarmaya yetecek.

Gelin bunu matematik ile izah edelim: Bu 6 ayda 54 TL zam yapılan ürünün fiyatı 100 liradan 154 liraya yükselmiş oldu. Fakat siz önümüzdeki 6 ayda 55 lira daha zam yaptığınızda ürünün fiyatı 154+55=209 liraya çıkmış olacak. Ammaaa bir farkla.

İlk 54 liralık zam 54/100=yüzde 54 demektir. İkinci altı ayda 55 lira zam ise 55/154=yüzde 35,7 etmektedir.

Şimdi burada ne olmuş oluyor? İlk 6 ayda 54 TL zam yapılmış ve ardından ikinci 6 ayda da 55 TL daha zam yapılmıştır. Ama baz etkisi ile ilk 6 ayda enflasyon yüzde 54 olurken, sonraki 6 ayda enflasyon yüzde 35,7’ye düşmektedir. Zam tutarı daha fazla olsa bile enflasyon düşmüş oluyor.

"TEK ÇIKAR YOLLARI BU"

İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan ülke yönetiminin enflasyonu düşürme formülü budur: Daha büyük zamların arkasından daha küçük zamların gelmesini umut ediyorlar. Tek çıkar yolları bu...

Peki asıl soruyu da soralım: Bugün yapılan büyük zamlar yarın enflasyonu düşürecek diye bir beklenti toplumu ne kadar rahatlatır? İşte orasını seçim sandığında göreceğiz.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nureddin Nebati bütün umutlarını buraya bağlamış durumdalar.

Başka da bir çözüm sunamıyorlar."