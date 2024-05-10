Hazırgiyimdeki küçülmeye atıf yapan TGSD Başkanı Kaya, 'yeterli destek' istedi: 'Bu faizle çark dönmez'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2024 - 04:00

Bu kapsamda dövizin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Kaya, şu vurguyu yaptı: “Yüzde 65-70 kredi faizleriyle çarkları döndürmemiz mümkün değil. Nefes alıp kendimizi ileriye taşımamız gerekiyor” dedi.

Diğer TGSD Başkanı Sanem Dikmen ile birlikte Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdukları TGSD Konteyner Kenti ziyaretinde konuşan Kaya, bir dip dalga yaşadıklarını, bunun biraz daha süreceğini aktardı. Kamunun desteği ve sektörün de dönüşümü ile halihazırda 15 dolar olan kilogram başına ihracat değerinin 2030’a kadar 25 dolara yükselebileceğinin altını çizen Kaya şöyle devam etti:

‘SGK DESTEĞİ ARTSIN’

“Ancak mevcut koşulların sürmesi ve kamudan yeterli dönüşüm desteği alınamaması halinde büyümek bir yana sektörde küçülmenin devam etme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda 2024 sonunda üretimde, ihracatta ve istihdamda kayıp yaşamamız kaçınılmaz olur. Bu nedenle 3-5 yıllık orta ve uzun vadeli kredi temini ve geçmiş borçlar yine orta ve uzun vadeli olarak yapılandırılmalı. İhracata yüzde 5 seviyesinde özel kur uygulanmalı. 750 TL olan SGK devlet desteği 1500 TL’ye çıkarılmalı. Dövizin enflasyon oranında artışına olanak sağlanmalı.” Kaya ayrıca, sektörün yıllık ihracatının yüzde 5-10 düşüşle 17.3 milyar dolar olacağını tahmin etti. TGSD Başkanı Sanem Dikmen ise yılın ilk dört ayında depremin vurduğu 11 ilin toplam hazırgiyim ihracatının yüzde 5.7 azalarak 147.8 milyon dolara düştüğüne dikkat çekti.