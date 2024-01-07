Hedefte 'yastık altı altınlar' var: İşte iktidarın planı!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:27

Güncelleme: 07.01.2024 - 14:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, çok yönlü çalışma yürüttüklerini belirten Yılmaz, yurttaşın bankaya yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi amacıyla bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atılacağını söyledi.

300 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE BULUNUYOR

Cevdet Yılmaz, yastık altı altın stokumuzun 4 bin 670 ton ile yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu, ithalatın haziran-ekimde 2.8 milyar dolar azaldığını söyledi.

Altın ithalatını azaltmak için getirilen düzenlemeleri anlatan Yılmaz şu bilgileri paylaştı:

"Altın ithalatının eylül ve ekim aylarında geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 2.8 ve 3.1 milyar dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 31 ve 39 oranında azalarak her iki ay içinde yaklaşık 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti."

650 BİN TL'YE KADAR DEVLET KORUMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kişilerin altın hesabında 650 bin TL’ye kadar devlet koruması olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız altınlarını saklama maliyetine katlanmadan güvenli bir ortamda altın olarak muhafaza ettikleri gibi reel bazda getiri elde etme imkânına sahip olacaklar” dedi.

Cevdet Yılmaz, altının bir kısmının ziynet bir kısmının ise tasarruf niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, kuyumcu altın değerleme sistemi, altına dayalı kira sertifikası ve altından dönüşümlü kur korumalı hesaplara ilişkin bilgi verdi.

"ASIL MESELE ALTININ SİSTEMİN DIŞINDA KALMASI"

"Mesele altına yatırım yapılması değil altının sistemin dışında kalması" diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Altın sisteme dahil olursa üretim ve yatırıma katkıda bulunur. Bu durum döviz için de geçerli. Dövizi evinde tutan ABD, Avrupa'ya sıfır faizli kredi veriyor. Önemli olan sisteme dahil olması. Cazip enstrümanlar geliştirildi, bunların geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu süreçte bankaların daha aktif olması ve vatandaşın yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi için bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırması önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar arasındadır."