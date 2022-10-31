Henüz fiyatı belli olmayan TOGG'nin vaat edilen bazı özellikleri iptal edildi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Yerlilik oranının yüzde 51 olduğu iddia edilen TOGG’nin en yakın rakibinin fiyatına 11 ayda yüzde 136 zam geldi. Fiyatı ile erişilebilir olacağı ifade edilen TOGG’nin maliyetini düşürmek için pek çok karakteristik özelliği ise iptal edildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 29 Ekim’de yapılan fabrika açılışında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51’inin yerli olma şartı. 2025’te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak” diye konuştu. Yerli üreticinin ise maliyetlerindeki hızlı artış sonrası TOGG’nin fiyatının açıklanması konusunda üreticilerin en büyük endişesi ise enflasyon. Bulunduğu segmentte Türkiye’de satışta olan başka markaların fiyatları 800 bin ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor. Geçtiğimiz ay piyasaya giren C SUV segmentindeki KIA Niro tanıtıldığında fiyatı 1 milyon 470 bin TL olarak belirlendi. TOGG ile tam anlamıyla rakip olan bir model ise Skywell’in ET-5 tam elektrikli C SUV aracı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye pazarına giren modelin fiyatı 550 bin TL’den başlıyordu. Enflasyonla birlikte aracın fiyatı 11 ayda yüzde 136 artış kaydetti ve 1 milyon 300 bin TL’ye geldi.

CEO FİYAT VERMEDİ

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da aracın fiyatlarının herkesin ulaşabileceği bir seviyede olacağını söylemişti. Karakaş, “Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. Birinci çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz” şeklinde yanıt verdi. TOGG’nin en yakın rakibi gibi enflasyon baskısı ile satışa çıkacağı günden itibaren maliyetlerle birlikte fiyatının artması bekleniyor.

DİREKSİYONU, AYNASI, KAPI KOLU DEĞİŞTİ

TOGG ilk tanıtıldığından bu yana değişime uğradı. 29 Ekim 2019’da belirli bir basın grubunun davet edildiği tanıtım toplantısında, aracın öne çıkarılan özellikleri üç yılda iptal edildi. Bunlardan en önemlisi araca ayna yerine kamera sistemi konulmasıydı. Geçtiğimiz gün gösterilen otomobilde ise bunun yerini standart aynaların aldığı görüldü. Prototipte bulunan gizli kapı kolları da yine kaldırılan diğer karakteristik özellikti. İlk tanıtılan TOGG’de bulunan fütüristik direksiyon da yerini daha basit bir tasarıma bıraktı.

MALİYET KATLANIYOR

Açıklamalara göre yüzlerce yerli tedarikçinin yer aldığı aktarılan TOGG’ninn ürün aldığı sanayicinin maliyeti ise bir yılda katlanarak arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malda yüzde 129.59, dayanıklı tüketim malında yüzde 100.36, dayanıksız tüketim malında yüzde 130.54, enerjide yüzde 347.35 ve sermaye malında yüzde 97.29 artış olarak gerçekleşti.

RAKİPLERİNİN FİYATLARI

- Hyundai Kona Elektrik - 836 binTL

- TOGG C-SUV - Belirsiz

- Seres 3 - 920 binTL

- Skywell ET-5 Premium Line - 1 milyon 299 bin TL

- Kia Nira EV -1 milyon 415 bin TL

- Volvo XC40 Recharge - 1 milyon 636 bin 639 TL

- Subaru Solterra-1 milyon 652 bin 583 TL

- Mercedes Benz EQA - 1 milyon 841 bin 500 TL

- Hyundai Ioniq 5 - 1 milyon 970 bin TL