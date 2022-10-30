Emine Erdoğan beğendiği TOGG rengini açıkladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alacakları otomobil için, "Rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" dedi. Bu sözler sonrası Emine Erdoğan beğendiği TOGG rengini açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında kendisine alacağı yerli otomobilin ilk siparişini verdi.
Erdoğan buradaki konuşmasında alacakları otomobil rengine ilişkin, "Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadesini kullandı.
Bu çağrı sonrasında eşi Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından Togg'un hangi rengini tercih ettiğini açıkladı.
Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg’a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2022
Hayırlı olsun.?? https://t.co/8k1LeapPeH
"Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg’a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun."
"Yeni, şık ve modern… Cumhuriyetimizin 99. yaşına yakışır bir imza olan yerli aracımız #Togg’u seri üretim bandında görmenin sevinci içerisindeyiz. Her alanda vizyoner ve üreten bir ülke olarak mirasçısı olduğumuz Cumhuriyet’i, olmazları başararak yaşatmaya devam edeceğiz."
"Ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun."
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