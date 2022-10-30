İYİ Parti'den 'TOGG' açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü, Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Togg otomobili hakkında sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yayımladı.
Yerli otomobil TOGG, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan TOGG Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı.
Geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, seri üretim bandından indi. C-SUV'un banttan indirilmesinin yanı sıra C-Sedan ve C-X Coupé cihazlarına yönelik çalışmaların devam ettiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etmişti.
Akşener ise davete ilişkin, "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
KORAY AYDIN VE YAVUZ AĞIRALİOĞLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Bu açıklamaların ardından İyi Parti’den Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu Togg'un farbrikasının açılış törenine katıldı.
İYİ PARTİ’DEN TOGG AÇIKLAMASI
Gelişmeler üzerine İYİ Parti’den TOGG'un girişimiyle ilgili açıklama yapıldı.
Togg’un resmi sosyal medya hesabına cevaben açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz. Bilinmelidir ki, milli çıkarlarımıza dayalı ve stratejik gördüğümüz tüm yatırımlar iktidarımız döneminde adil, şeffaf ve etkin bir şekilde her bir vatandaşımızın kullanımına açılacaktır” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz. Bilinmelidir ki, milli çıkarlarımıza dayalı ve stratejik gördüğümüz tüm yatırımlar iktidarımız döneminde adil, şeffaf ve etkin bir şekilde her bir vatandaşımızın kullanımına açılacaktır. https://t.co/tQfJKLU3RF— Kürşad ZORLU (@zorlu77) October 29, 2022
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