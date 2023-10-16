'Her şeyi göze aldık' diyerek duyurdular: 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:33

Güncelleme: 16.10.2023 - 16:47

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, dün Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde, şehit ve gazi aileleri ile emniyet ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları sadece her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz taşıyacaklarını açıklamıştı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, bugün Yenimahalle'deki İlçe Terminali'nde basın açıklaması yaparak dün alınan kararı hatırlatıp, "Şehit ve gazi yakınları, emniyet mensupları ve basın mensupları dışında ücretsiz ve indirimli tarifeden faydalanan yolcularımızın diğer günlerde kamu otobüsleri ile seyahatlerine devam etmelerini istemekteyiz" dedi.

Açıklamanın ardından Ankara'da faaliyet gösteren özel halk otobüslerine konuyla ilgili bilgilendirme yazısı asıldı.

"HER ŞEYİ GÖZE ALDIK"

Otobüslere binmek isteyen ücretsiz yolcuları kamu araçlarına yönlendireceklerini dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasal olarak taşımamız lazım. Biz bu vatandaşlarımızı taşırsak akaryakıt alamayacağız. İlla ki bize bakanlık, emniyet ve belediye tarafından bir yaptırım olacak. Yani araçlar bu sefer de otoparka çekilmeye başlarsa hepsi birden çekilmeye başlanacak. Türkiye genelinde bunu zor görüyorum. Çünkü vatandaşlar mağdur olacak ama cezai işlemler devam edebilir. Her şeyi göze aldık. Yani bu iş artık kaçınılmaz duruma geldi. Bu herhangi bir eylem ya da taşımama durumu değildir.

Kamuoyuna sesleniyorum. Bizi yanlış anlamasınlar. Bugün Ankara'nın tam bilet oranı yüzde 27'ye düşmüş. Geçen yıl tam bilet biniş oranı yüzde 62'imiş. İnanın 6 ay sonra bu yüzde 15'e düşecek. Abonman kartlarımız artıyor. Yani her gün 65 yaşına giren ve engelli olan insanlarımız var. Arkadaşlarımızı, vatandaşlarla 'Almıyoruz, aşağıya inin' şeklinde tartışmaya girmeyin diye uyardık. Bu işi sürdürebilme durumunda değiliz. Böyle devam ederse Türkiye genelinde yılbaşına kadar hizmet veren bir tane özel halk otobüsü kalmaz."