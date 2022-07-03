Hesabında 1 milyon TL’den çok parası olanların mevduatı bir yılda yüzde 97 arttı

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Mayıs 2021 aylık bülteninde yer alan veriler, AKP iktidarının son yıllarda daha da belirginleşen sınıfsal tercihlerinin sonuçlarını gösteren rakamlarla dolu. Bu kapsamda enflasyonu patlatan ekonomi politikalarıyla hızlanan sermaye transferlerinin izlerini bu veriler üzerinden okumak mümkün.

Buna göre, 2022 yılı mayıs sonu itibarıyla hesabından “1 milyon liranın üzerinde” mevduatı bulunan yurtiçi yerleşik mudi sayısı (yerli milyoner) Mayıs 2021’e kıyasla 269 bin 664, Aralık 2021’e kıyasla 118 bin 507 kişi artarak 589 bin 479’a yükseldi. Bu mudilerin toplam mevduat büyüklüğü de son bir yılda yüzde 97, Aralık 2021 sonuna göre yüzde 28 artarak 4 trilyon 24 milyar liraya ulaştı. Böylece bu kesimin toplam mevduattan aldığı pay da son bir yılda yüzde 57.4’ten yüzde 65.2’ye yükseldi.

TOPLAM 6.2 TRİLYON TL

Mayıs 2022 sonu itibarıyla yurtiçi yerleşiklere ait toplam mevduatın 6.2 trilyon lira, mudi sayısının 137 milyon 301 bin 337 olduğu dikkate alındığında, yerli milyonerlerin geldiği nokta daha da önemli hale geliyor. Bu rakamlar geçen yılın aynı döneminde ise sırasıyla 3.6 trilyon lira ve 125 milyon 625 bin 817 mudi idi. Ayrıca son bir yılda hesabında 10 bin liraya kadar mevduatı olan yerli mudilerin toplamdaki payı yüzde 2.3’ten yüzde 1.5, 10-50 bin lira arası mevduatı olanların payı yüzde 6’dan yüzde 4.1, 50-250 bin lira arası mevduatı olanların payı yüzde 16.4’ten yüzde 12.4 ve 250 bin-1 milyon lira arası mevduatı olanların payı yüzde 17.8’den yüzde 16.8’e düştü. Bu mudilerin toplam sayısı ise aynı sırayla 130 milyon 306 bin 3, 9 milyon 419 bin 375, 6 milyon 307 bin 769 ve 2 milyon 98 bin 538 oldu.