Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 09:00

Havale, EFT veya fatura ödeme gibi işlemler için banka ziyaretinde bulunmak isteyen yurttaşlar, bankaların 31 Aralık-1 Ocak mesaisini araştırıyor. Peki, 31 Aralık'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu? Bankalar ne zaman açılacak?

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık'ta bankalar açık olacak. Yılbaşı tatili arefesi olarak bilinen 31 Aralık tarihinde Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmiyor.

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak'ta özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Yurttaşlar, 2 Ocak Perşembe gününden itibaren banka ziyaretinde bulunup işlemlerini gerçekleştirebilecek.