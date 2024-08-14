Son dakika... Ankara'da servis ücretlerine zam

Son dakika haberi... Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması kararlaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:51
Son dakika... Ankara'da servis ücretlerine zam
Abone Ol google-news

Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, servis ücretleri yüzde 40 zamlandı.

İşte güncel fiyat tarifesi:


Ankara haberleri servis haberleri servis ücretleri haberleri

İlgili Haberler

O ilde okul servis ücretlerine zam geldi!

O ilde okul servis ücretlerine zam geldi!
Özel okullar UKOME kararını dinlemiyor! Servis ücretlerine fahiş zam

Özel okullar UKOME kararını dinlemiyor! Servis ücretlerine fahiş zam
Tasarruf tedbirleri köydeki öğrenciyi vurdu: Servis hakları elinde alındı

Tasarruf tedbirleri köydeki öğrenciyi vurdu: Servis hakları elinde alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler