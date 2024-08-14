Son dakika... Ankara'da servis ücretlerine zam
Son dakika haberi... Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması kararlaştırıldı.
Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı.
Buna göre, servis ücretleri yüzde 40 zamlandı.
İşte güncel fiyat tarifesi:
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