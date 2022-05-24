Hindistan şimdi de şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor

Hindistan ülke içindeki fiyat artışlarını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor.

Reuters
24 Mayıs 2022 Salı, 12:04
Hindistan şimdi de şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor
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Hükümet kaynağının Reuters'a yaptığı açıklamaya göre Hindistan bu sezon şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırlandırabilir.

Hindistan, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve Brezilya'dan sonra en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumunda bulunuyor.

BUĞDAYA DA KISITLAMA GETİRMİŞTİ

Hindistan'da hükümet, artan iç fiyatları kontrol etmek için buğday ihracatını kısmen yasakladı. Buğday ihracatına sadece "geri dönülemez akreditifli sevkiyatlar" için izin verilecek. 

Yeni Delhi yönetimi tarafından ihracata, "Hindistan Hükümeti tarafından gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaları için diğer ülkelere verilen izin temelinde ve hükümetlerin talebi üzerine" izin verileceği bildirildi.


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