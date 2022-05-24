Hindistan şimdi de şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor
Hindistan ülke içindeki fiyat artışlarını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor.
Hükümet kaynağının Reuters'a yaptığı açıklamaya göre Hindistan bu sezon şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırlandırabilir.
Hindistan, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve Brezilya'dan sonra en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumunda bulunuyor.
BUĞDAYA DA KISITLAMA GETİRMİŞTİ
Hindistan'da hükümet, artan iç fiyatları kontrol etmek için buğday ihracatını kısmen yasakladı. Buğday ihracatına sadece "geri dönülemez akreditifli sevkiyatlar" için izin verilecek.
Yeni Delhi yönetimi tarafından ihracata, "Hindistan Hükümeti tarafından gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaları için diğer ülkelere verilen izin temelinde ve hükümetlerin talebi üzerine" izin verileceği bildirildi.
Video Haberler
- İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
- Saat Kulesi'nde 'betona gömülü' tarih çıktı
- İstanbul'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Bugün bir dosya getirdiler...'