Hisarcıklıoğlu'dan gelir vergisinin güncellenmesi çağrısı: 'Çalışanların alım gücü artırılmalı'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:26

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:32

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonu’nda düzenlenen TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’na katıldı.

Hisarcıklıoğlu, sanayi odalarının sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, bölgesinde yaşanan savaşlara ve dünya ekonomilerindeki yavaşlamaya rağmen, 2023 yılını yüzde 5 civarında bir büyümeyle kapatacağını öngördüklerini belirterek, “Özel sektörümüzün dinamik yapısı sayesinde, ortaya çıkan yeni koşullara hızla adapte olabiliyoruz. Bu sayede sanayi üretimini, ticaret hacmini, yatırım harcamalarını, istihdamı ve ihracatı artırmaya devam ediyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, sanayide sıkıntıların olduğuna vurgu yaparak, "Bunları da oda başkanlarımızla takip ediyor ve ilgili makamlara iletiyoruz. Özellikle girdi maliyetlerin artması nedeniyle ihracatta en güçlü olduğumuz tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere rakiplerimize göre bir dizi dezavantajlar yaşıyoruz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nin Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasında (STA) mutabakata varması ve Güney Amerika ile yeni bir STA’ya hazırlanmasının, Türkiye’nin, Avrupa Birliği pazarındaki risklerini artırdığını aktararak söz konusu bu durumun, finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların ve faizlerin yükselmesinin sanayicileri olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Yılbaşında yeniden yürürlüğe girmesi planlanan enflasyon düzeltmesi uygulamasının, özellikle stokları ve yatırımları yüksek olmasına rağmen dış kaynakla çalışan şirketlerin vergi yükünü artıracağından endişe edildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Gelir vergisi dilimleri yukarıya doğru güncellenerek, çalışanların alım gücü artırılmalı. Çalışma mevzuatımız, maalesef bir türlü reform yapılamayan ve hatta daha kötüye giden tek alan" ifadelerini kullandı.

OECD katılık endeksine göre en katı işgücü piyasasının Türkiye’de olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yüksek istihdam maliyetlerinin yanı sıra, belli mesleklerin zorunlu istihdamı gibi uygulamalarla adeta istihdamı cezalandırmaktayız. Bu yaklaşımı ve mevzuatı da hızla değiştirmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.