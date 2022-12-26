Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven aralıkta yükseldi
TÜİK verilerine göre, güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022'ye ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı.
Verilere göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı.
HİZMETLERE OLAN TALEP ARTTI
Hizmet sektöründe önceki aya göre son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 1,5 arttı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep de önceki aya göre yüzde 1,3 artarken gelecek üç aylık döneme ilişkin talep beklentisinde yükseliş yüzde 2,4 oldu.
Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar endeksi önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Mevcut mal-stok seviyesi önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş kaydederken gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi-satış beklentisi yüzde 9,6 arttı.
İnşaat sektöründe alınan siparişlerin mevcut düzeyi önceki aya göre yüzde 3,9 düşerken gelecek üç aya ilişkin çalışan sayısı beklentisi yüzde 5,4 arttı.
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