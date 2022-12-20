TÜİK açıkaldı: Yurt dışı ÜFE arttı

20 Aralık 2022 Salı, 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre ülkede üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksi olan YD-ÜFE kasımda yıllık yüzde yüzde 83.66, aylık ise yüzde 2.28 arttı.

Kasım ayında YD-ÜFE’de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,86, ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 103,17 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROLDE

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 55,94, giyim eşyası yüzde 60,61, metal cevherleri yüzde 63,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 126,00, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 112,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 104,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.