Hizmet ÜFE nisanda arttı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:13

Güncelleme: 31.05.2024 - 10:13

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2024 verilerini yayımladı.

Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,10 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,82 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 89,24 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,96 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,39 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 3.35 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,35 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,65 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,54 artış gerçekleşti.