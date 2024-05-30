TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven mayısta geriledi
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi nisan ayında 99,0 iken, mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.
Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.
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