Hizmet üretim endeksi azaldı

TÜİK'e göre hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,6 artarken aylık bazda yüzde 2,3 azaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:32
Hizmet üretim endeksi azaldı
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ilk kez Hizmet Üretim Endeksi haber bültenini yayımladı.

Buna göre hizmet üretim endeksi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 , bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9 , mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,0, idari ve destek hizmetleri  yüzde 3,5 arttı. Gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 8,6 azaldı,

AYLIK YÜZDE 2,3 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 azaldı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleriyüzde 0,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 arttı.


tüik haberleri hizmetler haberleri

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı: Konut satışları şubatta arttı

TÜİK açıkladı: Konut satışları şubatta arttı
TÜİK’ten ‘güvensizlik’ itirafı

TÜİK’ten ‘güvensizlik’ itirafı
TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Samsun'da meydana dozerle girdiler

Samsun'da meydana dozerle girdiler
Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!
CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!

Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!
Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’

Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'

Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’