Hizmet üretim endeksi azaldı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:32

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ilk kez Hizmet Üretim Endeksi haber bültenini yayımladı.

Buna göre hizmet üretim endeksi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 , bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9 , mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 arttı. Gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 8,6 azaldı,

AYLIK YÜZDE 2,3 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 azaldı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleriyüzde 0,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 arttı.