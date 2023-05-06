Hollanda Merkez Bankası’ndan madeni 1 TL uyarısı: 2 Euro yerine 5 cent almayın

Yayınlanma: 06.05.2023 - 11:06

Güncelleme: 06.05.2023 - 13:20

Hollanda Merkez Bankası (DNB), madeni 2 Euro'ya çok fazla benzeyen 1 Türk Lirası’nın son dönemlerde dolandırıcılık için kullandığını belirterek, tüketicileri uyardı.

Merkez Bankası’na göre, bazı işletmelerde para üzeri olarak 2 Euro yerine, 5 centten daha az değere sahip madeni 1 TL veriliyor.

Bankanın açıklamasında, son dönemde alışveriş sonrası para üzeri olarak “Euro'ya çok benzeyen bir yabancı para alan” kişilerin şikayette bulunduğuna işaret edildi.

DNB, “Kafa karıştırıcı yabancı madeni paranın”, 2 Euro'ya çok benzeyen madeni 1 lira olduğunu vurguladı. Banka, her iki paranın benzerliğini gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Bankaya göre, hem 2 Euro hem de 1 lira, aynı kontrast renklere sahip ve yaklaşık olarak aynı boyutta.

Ancak Hollanda Merkez Bankası’na göre iki paranın değeri çok farklı. 1 Türk Lirası madeni paranın değeri 5 Euro centten daha az.

Bankanın açıklamasında, “Tavsiyemiz; nakit ödeme yaptığınızda para üstü alırken her zaman dikkatli olun. Çünkü 1 lira alırsanız, elinizde 2 Euro değil sadece 5 centiniz oluyor” dendi.

O zamanki adıyla “YTL” olarak 2005 yılında basılan madeni 1 Türk Lirası, Avrupa’da çık sayıda şikayete neden olmuştu.

Euro ile olan benzerliği nedeniyle o dönemde Avrupa ülkelerindeki birçok sigara, yiyecek içecek otomatı ve kumar makinelerinde, 2 euro yerine 1 lira kullanıldığı belirlendi.

Bunun üzerine birçok işletme, otomatlarda değişiklik yaparak Euro dışında bozuk para kullanımını engelledi.

YTL adı, 1 Ocak 2009'dan itibaren 1 TL olarak değiştirildi. Bu yıl da yüksek maliyetler nedeniyle Darphane tarafından 1 TL'nin gramajı 8.1 gramdan 6.6 grama düşürüldü.