THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Walter Tavares seçildi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:11

Güncelleme: 04.05.2023 - 15:28

İspanyol kulüp Real Madrid'in formasını giyen Walter Tavares, EuroLeague'in play-off turu üçüncü haftasında MVP seçildi.

PLAY-OFF TARİHİNE GEÇTİ

Euroleague'den yapılan açıklamaya göre, takımının play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında kariyerinin en yüksek verimlilik puanına (41) ulaşan Tavares, turnuvanın play-off etabı tarihindeki en iyi ikinci performansa imza attı.

Yeşil Burun Adalı pivot, ilk iki maçı kaybeden takımının, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı deplasmanda 82-80 yenerek seriyi 2-1'e getirdiği karşılaşmada, 26 sayı, 11 ribaunt, 3'er asist ve blokla oynadı.