THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Walter Tavares seçildi
THY EuroLeague'in play-off turunda üçüncü haftanın en iyi oyuncusu (MVP) Real Madrid'in pivotu Walter Tavares oldu.
İspanyol kulüp Real Madrid'in formasını giyen Walter Tavares, EuroLeague'in play-off turu üçüncü haftasında MVP seçildi.
PLAY-OFF TARİHİNE GEÇTİ
Euroleague'den yapılan açıklamaya göre, takımının play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında kariyerinin en yüksek verimlilik puanına (41) ulaşan Tavares, turnuvanın play-off etabı tarihindeki en iyi ikinci performansa imza attı.
Yeşil Burun Adalı pivot, ilk iki maçı kaybeden takımının, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı deplasmanda 82-80 yenerek seriyi 2-1'e getirdiği karşılaşmada, 26 sayı, 11 ribaunt, 3'er asist ve blokla oynadı.
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