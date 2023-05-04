THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Walter Tavares seçildi

THY EuroLeague'in play-off turunda üçüncü haftanın en iyi oyuncusu (MVP) Real Madrid'in pivotu Walter Tavares oldu.

AA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:11
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Walter Tavares seçildi
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İspanyol kulüp Real Madrid'in formasını giyen Walter Tavares, EuroLeague'in play-off turu üçüncü haftasında MVP seçildi.

PLAY-OFF TARİHİNE GEÇTİ

Euroleague'den yapılan açıklamaya göre, takımının play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında kariyerinin en yüksek verimlilik puanına (41) ulaşan Tavares, turnuvanın play-off etabı tarihindeki en iyi ikinci performansa imza attı.

Yeşil Burun Adalı pivot, ilk iki maçı kaybeden takımının, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı deplasmanda 82-80 yenerek seriyi 2-1'e getirdiği karşılaşmada, 26 sayı, 11 ribaunt, 3'er asist ve blokla oynadı.


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