Norveç elektrikli araç sayısı ile rekor kırdı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

Tüm sürücü tiplerinde, Norveç'te bir önceki yıl 174 bin 329 yeni binek araç tescil edildi. electrive.com'un haberine göre bu rakam, küresel tedarik zinciri sorunları göz önünde bulundurulduğunda, 2021 yılının tamamında elde edilen sonucun yalnızca yüzde 1,1 altında kaldı. Ayrıca, 138.292 yeni elektrikli binek otomobilin yıl toplamının yüzde 79,3'ünü oluşturması da dikkat çekti.

Buna 14.848 yeni plug-in hibrit eklendiğinde Norveç'te 153.140 yeni otomobil, yani tüm yeni tescillerin yüzde 88'i şarj bağlantısına sahip oldu.

Norveç Yol Bilgi Kurumu (OFV) sadece "sıfır emisyonlu araçlara" atıfta bulunsa da yakıt hücreli araçların payı az olduğu için ayrı olarak gösterilmemiştir.

Bu durum, giderek daha fazla ithalatçının bataryalı-elektrikli sürücülere geçmesi nedeniyle Norveç'te yeni bir içten yanmalı motor almanın giderek zorlaşmasından da kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz yıl Norveç'te en popüler model Tesla Model Y oldu. 17.356 satışla Model Y tek başına tüm sürücü tiplerinde yüzde onluk bir pazar payı elde etti.

Yılın tamamındaki sıralama ise şöyle oldu: Model Y 17.356 adetle birinci, ID.4 11.561 adetle ikinci, Skoda Enyaq 7,558 adetle üçüncü sırada yer aldı.



