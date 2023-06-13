Honda haziranda ikinci kez fiyatları güncelledi

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:16

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:43

Honda haziran ayında ikinci kez zam yapma kararı aldı. Markanın en uygun fiyatlı arabası olan City'nin başlangıç fiyatı 1 milyona yaklaştı. Geçen ay 1.55 milyon TL'ye satışa sunulan Accord ise 1.8 milyon TL'yi geçti.

Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı - 12 Haziran Başlangıç Fiyatı

Jazz 1.136.000 TL - 1.272.500 TL

City 800.500 TL - 897.000 TL

Civic 1.214.500 TL - 1.360.500 TL

HR-V 1.316.000 TL - 1.474.000 TL

Accord 1.614.000 TL - 1.808.000 TL

CR-V 1.620.500 TL - 1.815.000 TL

Honda'nın Mayıs 2023 fiyat listesi ise şöyleydi:

Model - Mayıs Başlangıç Fiyatı

Jazz 1.092.000 TL

City 769.500 TL

Civic 1.167.500 TL

HR-V 1.265.000 TL

Accord 1.551.500 TL

CR-V 1.558.000 TL

HAZİRAN 2023 HONDA FİYATLARI

HONDA JAZZ

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive, Otomatik 1.272.500 TL

1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar Executive, Otomatik 1.309.000 TL

HONDA CITY

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L VTEC, Benzinli Elegance, Otomatik 897.000 TL

1.5L VTEC, Benzinli Executive, Otomatik 924.000 TL

HONDA CIVIC

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Elegance, Otomatik 1.360.500 TL

1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli Executive+, Otomatik 1.474.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Elegance, Otomatik 1.360.500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli Executive+, Otomatik 1.474.000 TL

HONDA HR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 1.474.000 TL

1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 1.523.000 TL

1.5L e:HEV, Hibrit Style, Otomatik 1.625.500 TL

HONDA ACCORD

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 1.808.000 TL

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 1.933.000 TL

CR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Elegance, Otomatik 1.815.000 TL

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive, Otomatik 1.991.500 TL

1.5L VTEC Turbo, Benzinli Executive+, Otomatik 2.143.500 TL

2.0L i-MMD Hybrid, Hibrit Executive+, Otomatik 3.317.500 TL