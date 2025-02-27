HSBC yatırım toplantısında 'Türk bankaları' ayrıntısı: 'İlgi yüksek olmasına rağmen...'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:52

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:16

HSBC'nin EEMEA bölgesi bankalarıyla ilgili ABD'de düzenlediği yatırımcı toplantısında, Türk bankaları en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

HSBC Global Research'ün yayımladığı yatırımcı notuna göre, ABD'deki yatırımcılar Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EEMEA) bölgesi bankalarına yönelik iyimser bir tutum sergiledi. Banka, "Pozisyon alma Yunanistan için yoğundu; Türkiye için ise ilgi yüksek olmasına rağmen düşük kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı notunda, ABD'deki görüşmelerde EEMEA bankalarına ilginin güçlü olduğu belirtilirken, Türk bankalarının yatırımcılar tarafından düşük ağırlıkta olmasına rağmen kazanç büyümesi ve COE normalleşmesi beklentileriyle dikkat çektiği vurgulandı. Yunan bankalarının ise durağan kazançlara rağmen artan sermaye getirileriyle ilgi görmeye devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa bankaları ile Kaspi'nin, yatırımcıların Rusya-Ukrayna barış sürecine yönelik beklentileri doğrultusunda tercih edildiği aktarıldı.

HSBC'nin EEMEA bankaları listesinde Türkiye'den Akbank, İş Bankası C ve Yapı Kredi Bankası yer alıyor.