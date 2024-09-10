HSBC'den enflasyon ve faiz tahmini: 'Sert bir ekonomik durgunluktan kaçınmak için...'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:23

İngiltere merkezli HSBC bankası ekonomistleri Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladıkları yeni raporla enflasyon ve faiz politikasına ilişkin tahminlerini paylaştı.

HSBC CEEMEA Bölgesi Ekonomisti Melis Metiner tarafından hazırlanan raporda, politika faizinde 2025'in ilk çeyreğine kadar bir değişiklik beklenmediği görüldü.

Rapora göre enflasyonun 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 30'un altına düşeceği tahmin edilirken cari işlemler açığının azalacağı ve sermaye girişlerinin daha güçlü olacağı belirtildi. Ancak küresel zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahında azalma ve fon akışlarının tersine dönmesi gibi riskler bulunduğuna da dikkat çekildi.

2024'TE DARALMA BEKLENİYOR

Uzmanlar 2024'te hafif bir daralma beklerken 2025'te kademeli bir toparlanma öngörüyor.

Raporda "Enflasyonun merkez bankasının tahminine kıyasla daha yüksek bir seyir izlemesini bekliyoruz" ifadeleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kadar iyimser bir tablo beklenmediğinin altı çizildi.

Raporda, "Politika yapıcılar enflasyon beklentilerini hedefe daha yakın bir seviyede tutmaya'' kararlı olması durumunda ''faiz indirimlerinin enflasyonu kontrol altında tutacak şekilde ve uzun bir süre boyunca reel faiz oranlarını yüksek tutacak bir hızda gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi. Ardından "Ancak politika yapıcıların sert bir ekonomik durgunluktan kaçınmak için nispeten daha esnek bir duruş sergileme eğiliminde olacağını düşünüyoruz" ifaleri kullanıldı.

2025'E KADAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Enflasyon ve faiz beklentilerine de yer verilen raporda 2025'in ilk çeyreğine kadar faizin yüzde 50 seviyesinde korunacağı ve Türkiye için yumuşak iniş beklentisinin korunduğu ifade edildi.

Faiz beklentilerinde değişikliğe giden banka, indirim oranı tahminlerini artırdı.

Bankanın politika faizi ve enflasyon beklentileri şöyle oldu: