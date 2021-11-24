Hükümet, asgari ücret görüşmelerinin kısa sürede sonuçlanmasını istiyor

24 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Hükümet asgari ücret görüşmelerini “erken” bitirmeyi planlıyor. Haftaya başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde ise tahminler 3 bin 500- 4 bin TL civarında oluştu. İşçi “45 seneye bedel” bir ücret beklerken, işveren ise “dengeli, akılcı” bir ücret belirlenmesini, kendilerine yeni yük getirilmemesini, artış olacaksa da “vergiden vazgeçilmesini” istiyor.

1 Aralık’ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün bir açıklama yaptı. Türk-İş’in de önerisi doğrultusunda bu yıl görüşmelerin aralık sonuna bırakılmayacağını açıklayan. Bilgin, “Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz” dedi.

Hızlandırılmış görüşmelere diğer sendikalar ise temkinli yaklaşıyor. Kısa sürede bitecek görüşmelerde ücretin yeterince tartışılamayacağı savunuluyor. Ayrıca asgari ücretteki artış işsizlik maaşından, genel sağlık sigortası primine kadar çok sayıda kalemi etkiliyor.

İşveren temsilcisi TİSK, “Küresel rekabet dengelerinin bu kadar kritik olduğu bir senede, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki yüzde 15’ten yüzde 40’a varan vergi oranlarının kademeli olarak azaltılmasını, çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegâne formül ve çözüm yolu olarak görüyoruz” yorumunu yapıyor.

MALİYE SICAK BAKMIYOR

Asgari ücreti işverene yük olmadan artırabilmenin yolu vergi düzenlemesinden geçiyor. Ancak asgari ücretin vergi dışı bırakılması diğer işçileri de etkileyeceği için Maliye, gelir kaybı oluşacağı gerekçesiyle bu formüle sıcak bakmıyor.

İşveren tarafı işçi başına aylık 75 TL olan asgari ücret desteğinin artırılmasını istiyor. Bakan Bilgin ise bu konuda, “O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı. O bitti. Biz işçilerimize destek vereceğiz” diyerek kapıyı kapattı. Sektörel asgari ücret talebine ise Bilgin, “Kademeli asgari ücret olmaz. Bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz. Emeği koruyacak en düşük ücrettir ve Türkiye çapında uygulanır” dedi.